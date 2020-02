Ongemeen spannend onderaan: dit is het resterende programma van de drie degradatieklanten

Wie een maand geleden gezegd had dat Cercle Brugge zich nog zou redden, was waarschijnlijk de grootste optimist van het land. Maar na een 9 op 9 en een pak gewonnen vertrouwen, zien we het somberder in voor de twee andere degradatieklanten. Een overzicht van het programma...