Spelers Waasland-Beveren moesten het gaan uitleggen aan de supporters: "Dan krijg je veel 'kak' over je heen"

Het was het Anderlecht-scenario bij Waasland-Beveren: na een nederlaag gaan praten met de supporters. In het geval van Waasland-Beveren was het wel op zijn plaats: het spelpeil was dermate bedroevend en de onrust zal nu nog gaan toenemen.

"We zijn het als spelers aan onze supporters verplicht om op dat moment naar hen toe te gaan", vindt Jur Schryvers. "Ik heb daar ook het voortouw in genomen. Dan krijg je veel kak over je heen, veel negatieve zaken en dan moet je incasseren. Je moet proberen om daar ook iets positiefs uit te halen, al is dat moeilijk."

De eigen prestatie in combinatie met de uitslagen van de concurrenten maakten het tot een rampzalige zaterdagavond voor Waasland-Beveren. "Tijdens de wedstrijd was er ook al rumoer in ons supportersvak. De supporters zien ook de resultaten in de andere wedstrijden. Ze zijn niet tevreden en dat is ook heel logisch."

Schryvers drukt de fans wel op het hart dat de wil nog altijd aanwezig is bij de spelersgroep om de degradatie alsnog af te wenden. "Ik heb niet de intentie om in tweede klasse te gaan spelen. Ook de andere jongens niet. Sowieso staat degraderen niet goed op je cv, of je nu speler 1 of speler 28 bent."