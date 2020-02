Bakkali gelooft nog in play-off 1: "Elke wedstrijd als een finale beschouwen"

Zakaria Bakkali mocht een klein halfuur spelen van Franky Vercauteren en de dribbelkont stelde niet teleur. Een goede invalbeurt met een doelpunt als bekroning. "Maar ik ben nog niet topfit", voegde hij eraan toe.

"Nu zit ik op ongeveer 80% van mijn kunnen", gaat de Belg voort. Na een knie-operatie in het begin van het seizoen was Bakkali pas fit vanaf eind januari. Maar zijn invalbeurt zal de supporters van Anderlecht hoop geven.

Een ruime overwinning zijn we niet gewoon van Anderlecht dit seizoen, maar Bakkali vindt het niet abnormaal. "We werken heel hard op training. Heel tactisch, maar ook heel veel in de diepte en op corners." Niet toevallig dus dat goals 1 en 3 gelijkaardig waren? "Nee, op zulke dingen trainen we elke week enorm hard. Anderlecht moet elke week zo spelen."

Is play-off 1 nog mogelijk voor Anderlecht? Met nog drie speeldagen te gaan, staat paars-wit nog 4 punten achter Racing Genk. "We zijn enkel met onszelf bezig, maar we moeten elke wedstrijd als een finale beschouwen. Ik geloof er nog in. De resterende drie matchen moeten we winnen en dan zien we wel."