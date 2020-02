Top&Flop Cercle, Anderlecht, Gent versus Moeskroen, Waasland-Bibberen, Antwerp

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP Cercle leeft nog (tris!) Mag Cercle Brugge dan toch nog op hoop leven? Na ontelbare keren het deksel op de neus te krijgen, pakte het de voorbije weken 9 op 9. En zo zijn ze plots al niet eens meer de rode lantaarn, want Waasland-Beveren verloor kansloos in Mechelen. Met dank ook aan de supporters. Die kwamen met meer dan 1000(!) naar Moeskroen, om er het ook vocaal te halen in de tribunes. De ontlading na het doelpunt van De Belder? Absolute waanzin naar de normen voor een uitwedstrijd. Anderlecht kan nog dartelen We hadden het niet meer verwacht dit seizoen, maar RSC Anderlecht heeft dan toch nog eens laten zien dat het wel degelijk kan voetballen. Toegegeven: de omstandigheden zaten mee. Snel tegen tien man van een naïef Eupen mogen spelen en de kansen die deze keer wél allemaal binnenvielen. Maar toch: 6-1, dat mag gezien zijn. AA Gent blijft dartelen Ook Standard en KV Mechelen speelden een prima wedstrijd en hadden gerust bij de toppers van de voorbije speeldag kunnen/moeten staan, maar vooral de Buffalo's deden het meer dan prima. Het middenveld draaide als nooit tevoren. Owusu, Kums, Odjidja, ... Welk middenveld doet beter? En dan is er nog Jonathan David, die met een knappe hattrick zijn ambities eens te meer kracht heeft bijgezet. FLOP Waasland-Bibberen Waasland-Beveren bracht er ook in Mechelen bijzonder weinig van terecht, met een zieltogende 0 op 15 tot gevolg. In de bewuste match in 2018 die deel zou uitmaken van het onderzoek rond 'Operatie Propere Handen' klauwden de Wase Leeuwen veel meer Achter de Kazerne. Het antwoord van de club liet overigens niet op zich wachten: de coach werd de deur gewezen. Een typische paniekreactie en een typische gemakkelijkheidsoplossing die de echte problemen van de ploeg allerminst toedekt. Moeskroen Moeskroen mag zich nu al gaan opmaken voor een bijzonder grijs seizoenseinde. De manier waarop ze tegen Cercle Brugge werkelijk niets klaarmaakten en geen enkele kans nog meer in elkaar probeerden te voetballen? Hallucinant. Al het goede van de voorbije jaren lijkt helemaal weg te sijpelen. En dan kan het nog een erg lang seizoen worden. Antwerp Ook Royal Antwerp zit momenteel een beetje in een dipje. Het had geen makkelijk programma, maar toch: winnen lijkt niet meer te lukken. Van een potentiële titelkandidaat is het ondertussen afgezakt naar de vijfde plaats. Play-off 1 zal wel lukken, maar in die eindstrijd zal het toch opnieuw iets meer moeten zijn.