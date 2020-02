Charleroi bracht Club Brugge in de problemen: "Fier op wedstrijd tegen beste ploeg van het moment"

De eerste helft van Charleroi was - net als op Antwerp - niet om aan te zien. De tweede was - net als op Antwerp - veel beter. Opnieuw een beetje gedragen door de wind, maar toch: de Zebra's laten zich zien aan de concurrentie.

De snelle 1-0 achterstand zorgde voor de nodige frustraties (lees er HIER nog eens alles over), maar over de tweede helft konden ze bij Charleroi wél tevreden zijn. "Het tegendoelpunt heeft ons elan voor de koffie gebroken, maar na de rust hebben we goed gereageerd", aldus Dorian Dessoleil.

"We willen volop onze kansen wagen, ook in de play-offs. Dit zijn mooie voorbereidingen daarop. We willen er zeker alles blijven aan doen om zoveel mogelijk punten te pakken", is de kapitein duidelijk.

Tevreden van onze match tegen de beste ploeg van België

Daarin bijgestaan door zijn coach, Karim Belhocine: "Ik ben fier op de reactie van mijn spelers. We hebben zin en karakter getoond in de tweede helft en hebben meerdere kansen gekregen om te scoren."

"We hebben er niet kunnen van profiteren, maar van onze wedstrijd mogen we tevreden zijn tegen de beste ploeg van België op dit moment."