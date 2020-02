Zat er een reukje aan het doelpunt van Club Brugge? "Ik werd uit balans gebracht, dus ..." en "Wanneer mag VAR tussenkomen of niet?"

Al na een halve minuut was de wedstrijd tussen Club Brugge en Charleroi in een beslissende plooi gelegd door een doelpunt van Eder Balanta. Al ging er aan die fase mogelijk wel een fout vooraf op Dorian Dessoleil.

"Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus ik kan het niet zeggen", was de doelpuntenmaker zelf eerlijk in zijn analyse. "Maar ik ben blij dat ik zo snel kon scoren en zo mijn steentje kon bijdragen in een belangrijke driepunter."

Bij Charleroi van hun kant waren ze minder tevreden: "Het is duidelijk dat hij uit balans werd gebracht", aldus Frank Tsadjout. "Dus dat doelpunt had niet mogen tellen." Een gevoel dat ook werd gedeeld door de coach: "We komen in de eerste minuut op achterstand door een doelpunt nadat er eerst een fout was. Wanneer komt de VAR tussen en wanneer niet? Het blijft onduidelijk voor me."

Uit balans gebracht

Slachtoffer Dessoleil was ook kristalhelder: "Ik werd uit balans gebracht, anders zou ik zeker niet tegen de grond gaan. Ik was uit evenwicht ... Aan de andere kant zou het misschien wel een fout zijn geweest. Ik snap het niet."

Later in de match was er ook nog een penaltygeval na een duwtje van Deli op Fall: "Ik stond ver van die fase, maar Fall kon ook afdrukken op doel dus hij zal daar niet voor niets gaan vallen."