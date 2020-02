Supporters van Manchester United niet te spreken over hun bezoek aan Brugge: "De mensen maakten zich zorgen"

De supporters van Manchester United zijn niet te spreken over hun bezoek aan Brugge. Volgens de Manchester United Supporters Trust (MUST) maakten heel wat mensen zich zorgen om de veiligheid.

Manchester United speelde vorige week 1-1 gelijk op het veld van Club Brugge. Er waren heel wat supporters meegekomen uit Manchester, maar zij waren niet te spreken over de omkadering van hun bezoek aan Brugge.

Manchester United Supporters Trust (MUST) heeft zelfs een open brief geschreven aan Dirk De fauw, de burgemeester van Brugge. "Wij moesten kilometers wandelen naar het stadion en sommige supporters zijn slecht te been. Het was dan ook nog eens zeer slecht weer."

Ook over de veiligheid waren ze niet te spreken. "De steward legde uit dat de politie de sleutel van de toegangsdeuren had afgepakt. Er stond ook niemand bij de veiligheidsdeuren dus als er een noodgeval was, kon het niet open. Veel supporters maakten zich ongerust."

Burgemeester De Fauw

Burgemeester De Fauw verschoot van de brief. "Normaal gingen de supporters in groep naar het stadion wandelen, maar door het slechte weer is het letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Ze zijn van de bus gehaald zodat ze niet konden vermengen met de supporters van Club Brugge. Het is ook normaal dat ze langer moesten wachten in het stadion, want dat geldt ook voor supporters van bijvoorbeeld Standard en Anderlecht", aldus De Fauw bij Het Nieuwsblad.