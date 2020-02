Makelaarsbureau Wouter Vandenhaute riskeert registratie te verliezen

Sowieso is het laatste woord over de rol van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht nog niet gezegd. De licentiecommissie onderzoekt nog of er geen belangenconflict is, maar het makelaarsbureau van Vandenhaute komt ook onder vuur vanwege een zaak die hier los van staat.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Let's Play, het makelaarsbureau van Vandenhaute, zette vorig jaar alles op alles om de 13-jarige RSCA-speler Rayane Bounida binnen te halen. Dat lukte ook effectief, onder andere doordat diens broer Marwane sindsdien ook opdrachten voor het bedrijf mag uitvoeren. In nasleep van Propere Handen Het grootste probleem ligt echter bij het nieuwe decreet voor sportmakelaars, dat in de nasleep van Operatie Propere Handen werd ingevoerd. Sindsdien is het uitdrukkelijk verboden om spelers jonger dan 15 jaar direct of indirect te benaderen met het oog op het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst. Als de acties van Let's Play effectief in strijd zijn met de wetgeving, kan het zijn registratierecht verliezen. Bij Let's Play laten ze weten zich geen zorgen te maken en menen ze dat het vaak gaat om school-en trajectbegeleiding van jonge voetballers door mensen met een pedagogisch diploma.