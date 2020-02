Glenn Neven blikt vooruit naar POII: "Tegen wie ik wil spelen? Doe maar Racing Genk"

Het was de minuten aftellen voor Lommel-aanvoerder Glenn Neven. Ze overleefden echter de lange ballen van Roeselare, waarna de ontlading enorm groot was. Na een bewogen competitie mogen de Limburgers weldra aan de slag in POII, en dat voor de eerste keer in de geschiedenis.

Vlak na het eindsignaal was Neven nog steeds aan het blazen. Dit was een zenuwslopende partij geweest. "Ach, 't is binnen. Dat is wat telt. De eerste helft moesten we op voorsprong komen, maar dat lieten we andermaal na. We moeten toch matchen leren dood te maken, want anders geraak je niet onder die druk uit."

"Want in de tweede helft, vooral in het slot, was het alle hens aan dek. Gelukkig hadden we in het slot meeval dat die lange ballen net niet goed vielen voor hen."

Eind goed, al goed voor de Limburgers. Ze maken zich op voor de allereerste POII in de geschiedenis van de club. "Dat zijn zes wedstrijden waarvan we kunnen genieten. De druk is er helemaal af én we zullen wellicht meer ruimte krijgen. Dat zou ons moeten liggen."

Met drie eersteklassers, waaronder het nummer zeven uit de JPL, mag Lommel zich opmaken voor enkele leuke affiches. "Of ik een voorkeur heb? Doe dan toch maar Racing Genk, al gun ik iedereen POI, hoor", knipoogt Neven.