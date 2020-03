Amuzu begint talent aan efficiëntie te koppelen: "Het was een heel moeilijke keuze"

Drie goals en twee assists in zijn laatste zes wedstrijden... Francis Amuzu begint eindelijk zijn talent te koppelen aan efficiëntie. Nochtans moest hij na een goeie match tegen Eupen opnieuw naar de bank ten voordele van zijn maatje Jérémy Doku.

De 20-jarige Amuzu heeft al veel het verwijt gekregen van 'een kip zonder kop' te zijn. Dribbelvaardig en snel, maar te weinig overzicht. Daar is hard aan gewerkt op training met vooral Pär Zetterberg en Jonas De Roeck die hem probeerden te kneden.

Dat loont dus duidelijk intussen. Al koos Vercauteren wel voor Doku. "Als ik Francis gezet had, was de vraag waarschijnlijk gekomen waarom ik Doku niet gezet had", aldus Vercauteren. "Het was een heel moeilijke keuze, maar ik ben heel blij met hoe Amuzu is ingekomen. Hij bracht dynamiek en gevaar. Hij heeft grote stappen vooruit gezet."