Voetbalgrootheid plaatst Rode Duivels net onder topfavorieten voor het EK: "Hazard één van de belangrijkste spelers"

Na de derde plaats op het WK trekken de Rode Duivels deze zomer naar het EK met slechts één doel: winnen. Hoe kijken ze daar in andere landen naar? Luis Figo bijvoorbeeld ziet andere landen als grotere favoriet, ongeacht de huidige blessure van Eden Hazard.

Figo stak een handje toe bij de loting voor de Nations League en blikt bij VTM Nieuws vooruit naar het EK. "België is een fantastisch team, met fantastische spelers. Een geweldige generatie, maar misschien zitten ze vlak onder de topfavorieten. Gewoon vanwege de geschiedenis."

Uiteraard gaat er momenteel veel aandacht naar de situatie rond Eden Hazard. "Hij is één van de grote referenties in het team. Hij is één van de belangrijkste spelers. Ik hoop dat hij kan recupereren. Ik ben geen dokter, ik weet dus niet of hij fit zal geraken. Het hangt af van de blessure."

Als ex-speler van Real houdt Figo ook een oogje in het zeil hoe Hazard het vergaat in Madrid. "Hij heeft een moeilijk seizoen vanwege blessures. Er is nog genoeg tijd. Hoe gaat hij zich voelen tijdens het EK? Ik hoop gewoon als voetbalfan dat hij goed kan spelen."