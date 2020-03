"Bundesliga is Bornauw op het lijf geschreven: denk dat hij juiste keuze maakte"

Sebaistiaan Bornauw ruilde afgelopen zomer Anderlecht voor FC Keulen. Afgelopen weekend maakte de jonge verdediger al zijn vijfde competitietreffer in Duitsland."

"Hij heeft blijkbaar niet zo heel veel pogingen nodig om te scoren", vertelde Gunther Vanhandenhoven in Extra Time.

"In het begin van het seizoen was hij bij Anderlecht nog titularis, maar toen kreeg hij de kans om naar Keulen te gaan. Ik weet niet of dat ook te maken had met het feit dat Anderlecht centraal achterin een ander profiel zocht.”

"Maar Seb is een heel goeie en intelligente jongen. Hij is enorm veeleisend voor zichzelf. Hij wordt ook begeleid door Daniel Van Buyten, een beetje hetzelfde type. Ik denk dat de Bundesliga wel een competitie is die hem op het lijf geschreven is. Ik denk dat hij de juiste keuze gemaakt heeft."