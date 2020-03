Degradatiestrijd in Premier League is razend spannend: voor welke ploegen wordt het moeilijk?

Met nog 10 speeldagen te gaan is het vooral in de onderste regionen spannend in de Premier League. Norwich bengelt eenzaam onderaan, maar het verschil tussen de 15de en de 19de is maar 3 punten.

Voor Norwich lijkt het een moeilijke zaak te worden. De club staat alleen laatste en telt 4 punten achterstand op Aston Villa, de 19de in de stand. Het verschil met een veilige plaats is momenteel 6 punten. Toch schrijven veel mensen Norwich nog niet af, want ze brengen met momenten goed voetbal en ze wonnen het voorbije weekend van Leicester. Met Pukki hebben ze ook een echte goalgetter rondlopen. Ook voor Aston Villa en Bournemouth ziet het er voorlopig niet goed uit. Aston Villa staat voorlaatste en volgt op twee punten van een veilige plaats. Eén overwinning kan dus al veel helpen, maar ze konden nog maar 7 keer winnen dit seizoen en ze slikten de meeste tegendoelpunten (52) van alle ploegen in de Premier League. Bournemouth speelde het voorbije weekend dan weer gelijk tegen Chelsea, maar ook de ploeg van Wilson en King staat voorlopig in de degradatiezone. Bournemouth telt wel even veel punten als West Ham en Watford, maar de club heeft een slechter doelpuntensaldo. West Ham (3-1 tegen Southampton) en Watford (3-0 tegen Liverpool) boekten het voorbije weekend mooie overwinningen en als ze op het elan kunnen verder gaan, ziet het er goed uit voor hen. Brighton staat op de 15de plaats, maar ook deze club is nog niet veilig. Het staat één punt boven de degradatiezone, maar de laatste weken beginnen ze wel punten te pakken. Zo speelde de club van Trossard 4 van haar laatste 6 wedstrijden gelijk. Het is dus wel duidelijk dat de laatste 10 wedstrijden in de Premier League heel spannend zullen worden voor deze ploegen. Wie zal volgens u degraderen? Voorlopige tussenstand: Voorlopige tussenstand: 15) Brigton - 28 16) West Ham - 27 17) Watford - 27 18) Bournemouth - 27 19) Aston Villa - 25 20) Norwich - 21