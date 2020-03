Strijd om play-off 1 en tegen degradatie: wie speelt nog om wat de komende twee speeldagen?

Nog twee speeldagen resten ons in de Jupiler Pro League, alvorens de teams naar de play-offs trekken. Wie speelt nog om wat? We gieten het even in een overzichtje.

Club Brugge (67 punten) Club Brugge is ondertussen helemaal zeker van de eerste plaats na de reguliere competitie. Dat levert alvast een Europees ticket op, al zullen ze bij blauw-zwart natuurlijk ook wel meer willen dan dat. AA Gent (55 punten), Charleroi (51 punten), Antwerp (50 punten) en Standard (48 punten) Gent, Charleroi, Antwerp en Standard zijn alle vier ook zéker van play-off 1. Antwerp won afgelopen week en is bij deze dus ook helemaal zeker. Zij spelen natuurlijk wel nog voor extra puntengewin. Mechelen (43 punten), Genk (41 punten) en Anderlecht (40 punten) De strijd om play-off 1 wordt nog bikkelhard de volgende twee weken. Een rechtstreeks duel tussen Genk en KV Mechelen op de slotspeeldag hoort tot de mogelijkheden. Of kan paars-wit nog profiteren van puntenverlies her en der? Zulte Waregem (36 punten), Moeskroen (33 punten), Kortrijk (33 punten), STVV (32 punten) en Eupen (29 punten) Vijf ploegen spelen dit seizoen werkelijk om niets meer, of het zou een hogere positie in de rangschikking en bijhorend tv-geld moeten zijn. Ze kunnen natuurlijk wel nog scherprechter worden in de degradatiestrijd of de strijd om play-off 1. Cercle Brugge (23 punten), Oostende (22 punten) en Waasland-Beveren (20 punten) Cercle Brugge heeft met 12 op 12 de wind helemaal in de zeilen, op de slotspeeldag ontvangen ze nog Oostende in een mogelijk rechtstreeks duel. Waasland-Beveren is bijna verplicht om te winnen in Moeskroen om het nog interessant te houden.