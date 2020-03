Haroun bereikt vanavond mijlpaal: "Wie me dit gezegd had toen ik bij Cercle aan had afzien was, had ik niet geloofd"

Faris Haroun speelt vanavond tegen KV Kortrijk zijn 300ste wedstrijd in de hoogste klasse. Een mijlpaal waar hij zichzelf niet eens van bewust was. Maar hij is wel fier waar hij nu staat als hij zijn carrière overschouwt.

Haroun werd bij zijn debuut in 2004 een grote carrière voorspeld, maar het duurde lang vooraleer hij belangrijk werd bij een topclub. "Dat ik nu al aan 300 zit wis ik niet, ik had er niet bij stilgestaan dat ik er al zoveel had. Geen slechte mijlpaal”, lacht hij in HLN. "Op hoeveel matchen ik mezelf zie eindigen? Ach, je weet nooit hoe het loopt."

Want hij heeft ook moeilijke momenten gekend. "Had je me toen ik in tweede klasse met Cercle aan het afzien was, en iedereen me vergeten was, me toen gezegd dat ik nu kapitein van een topploeg zou zijn, play-off 1 en de bekerfinale zou spelen, ik had je nooit geloofd."

"Maar ik heb de hoop nooit opgegeven. De winter van mijn carrière is mooier dan de herfst. Dikwijls spelen spelers op een heel hoog niveau, om dan langzaam te zakken, bij mij is het echt een rollercoaster. Hoog, laag, hoog. En het blijft momenteel maar omhoog gaan. De lat wordt alsmaar verschoven. Da’s mooi."