Gent-voorzitter De Witte ziet verklaringen voor dipje: "We zaten op 9 op een schaal tot 10"

Twee opeenvolgende nederlagen tegen Cercle Brugge en Charleroi, dat was niet ingecalculeerd bij de Buffalo's. Ze zagen de achterstand op Club Brugge groeien tot 15 punten. Jess Thorup werd er wat fatalistisch bij, maar twee dagen later was voorzitter Ivan De Witte alweer strijdvaardig.

Club lijkt weg, zelfs als de punten gehalveerd worden. "Opgeven staat niet in ons woordenboek", zegt Ivan De Witte in HLN. "We zijn niet naïef: de waarschijnlijkheid dat we Brugge het vuur nog aan de schenen kunnen leggen is verlaagd. Maar zolang het wiskundig mogelijk is, mág je niet opgeven."

De Witte ziet ook wel verklaringen voor de dip. "We kunnen niet om de blessures van een paar sleutelspelers heen. Maar ook decompressie kan een rol spelen. We zagen dat de spelersgroep zich enorm oplaadde voor de terugwedstrijd tegen AS Roma. De overtuiging dat we ons konden kwalificeren, was er. Mentaal en qua wilskracht zat het toen op zenit."

Zoiets kan je dus niet weken aan een stuk volhouden. "Als je het op een schaal op 10 zou uitdrukken, zat de groep zeker op 9. Als je mentaal zo sterk opbouwt, kan er een terugval zijn als je niet in je opzet slaagt. Daar kan een verklaring liggen voor wat tegen Cercle en Charleroi gebeurde. Het lag niet aan een tekort aan inzet. Decompressie is iets wat je overkomt, ook al ben je je daar zelf niet altijd van bewust."