KV Kortrijk verhaalt boete voor bierdouche op Wesley Hoedt op fan: "Ze zien mij nooit meer in het Guldensporenstadion"

Antwerp plaatste zich op 6 februari ten nadele van KV Kortrijk voor de finale van de Beker van België. De terugwedstrijd in het Guldensporenstadion was er één op het scherpst van de snee.

Op een bepaald moment werd de lichtgeblesseerde Wesley Hoedt op een bierdouche getrakteerd door de thuisaanhang. Het leverde Kortrijk een boete van drieduizend euro op.

De Kerels verhaalden die boete op supporter Stijn Deklerck. Die kan het amper geloven: “Ik word gek, als ik naar die brief kijk waarin gevraagd wordt om die drieduizend euro te storten”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

“Het was een domme actie van mij en ik heb er oprecht spijt van. Maar wat velen vergeten, is dat Antwerp-verdediger Hoedt de KVK-spionkop geprovoceerd had. Ik liet me meeslepen in het heetst van de strijd en mocht niet op die provocatie ingegaan zijn. Ik vind wel dat 3.000 euro serieus overdreven is.”

“Ik ben al jaren een fanatieke KVK-fan en ik zal dat altijd blijven, maar in het Guldensporenstadion zien ze mij nooit meer. Ik vind het erg dat KVK die 3.000 euro boete op mij verhaalt. In plaats van hun supporters te verdedigen."

"Ikzelf, mijn vrouw én mijn kinderen kregen na het voorval een week lang bedreigingen va misnoegde supporters van Antwerp. Ze konden ons opsporen omdat ik getagd was in een Facebookpost. Mijn vrouw en ikzelf kregen samen zeker honderd berichten, via Messenger en Instagram. Ik heb al onze profielen op sociale media tijdelijk opgedoekt om het te doen stoppen.”

Ook Algemeen manager Matthias Leterme reageerde tegenover de krant: “Ik hoop dat Stijn zijn lesje geleerd heeft: stop met zo’n schandalig gedrag, en besef dat de boetes steeds hoger worden. We kregen over een heel seizoen als club zo al tot 20.000 euro boetes binnen. Dat is onaanvaardbaar.”