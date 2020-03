De topclubs en hun doelmannen: wie kampt met een keeperskwestie en wie is er al zeker naar volgend jaar toe?

Hoe doen de doelmannen van de topclubs het? Moeten ze op zoek naar een nieuwe doelman of zitten ze goed voor volgend jaar? Een overzicht.

Club Brugge

Een nieuwe doelman was deze zomer een van de prioriteiten van Club Brugge. De voorbije seizoenen was er bij momenten sprake van een keeperskwestie, maar dat is sinds de komst van Simon Mignolet verleden tijd. De blauw-zwarte defensie slikte veruit het minste doelpunten en daar hebben de ervaring en uitstraling van ‘Big Si’ een groot aandeel in gehad. En uiteraard zijn reddingen.

Anderlecht

Dé zomertransfer van RSCA? Hendrik Van Crombrugge! Zonder enige twijfel. Voetballend is de ex-goalie van Eupen uitmuntend en met zijn saves zorgde hij er vaak voor dat Anderlecht in de mindere matchen niet zonder punten achterbleef. Dat ze nu nog in de running zijn voor play-off 1 is ook zijn verdienste.

Standard

De Rouches zagen publiekslieveling Guillermo ‘Memo’ Ochoa vertrekken en haalden geen grote naam als vervanger. Vanja Milinkovic-Savic viel door de mand, maar vanaf de eerste match wierp Arnaud Bodart zich op als waardige vervanger. Het jeugdproduct wordt nu op handen gedragen in Sclessin. Met de ervaren Jean-François Gillet als steun en toeverlaat achter hem in de pikorde kan de 22-jarige Bodart zich rustig blijven ontwikkelen.

Gent

Ook de Buffalo’s zitten goed met hun doelman. In de zomer van 2019 werd hij gehaald om de race naar play-off 1 te winnen van STVV. Dat lukte ook en dit seizoen bleef hij op een hoog niveau acteren. Geen reden dus voor KAA Gent om een nieuwe doelman te zoeken.

Vier ploegen uit de top-6 zitten dus nog goed naar volgend seizoen toe, als er geen onverwacht vertrek is natuurlijk. Bij Genk en Antwerp is er nog geen zekerheid naar volgend jaar toe. Charleroi, stevig in de top-6, zet met Nicolas Penneteau ook nog goed. De vraag is echter voor hoe lang nog, want de Fransman blies onlangs 39 kaarsjes uit.

Antwerp

Geen nieuws is in dit geval ook geen goed nieuws. Sinan Bolat heeft zijn contract bij de Great Old nog steeds niet verlengd en er duiken geïnteresseerden op. Onder meer Turkse traditieclub Besiktas. Over Alireza Beiranvand, deze winter nadrukkelijk gelinkt aan RAFC is het ook al even stil.

Genk

Met Vukovic stond er een betrouwbaar sluitstuk in doel, tot hij na de supercup uitviel met een afgescheurde achillespees. Gaetan Coucke nam over en werd na enkele onzeker optredens vervangen door Maarten Vandevoordt. Toen hij geblesseerd uitviel klopte Genk bij Anderlecht aan voor Didillon. De Fransman doet het goed en de Limburgers kunnen hem definitief aankopen. De vraag is echter of ze dat zullen doen met twee jonge doelmannen die op de deur kloppen en Vukovic die bijna terug op het veld staat.