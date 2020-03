Onderzoek doen naar licenties en straks de doodsteek door Custovic? De ironie bij Waasland-Beveren

Lukt het niet op de groene mat, dan misschien voor de groene tafel. Onder dat motto probeerden voetbalclubs zich het voorbije jaar te handhaven in hun huidige divisie of zelfs om een divisie te stijgen. Nu zet Waasland-Beveren alle zeilen bij in de strijd om het behoud.

Dinsdag diende de rode lantaarn in de Jupiler Pro League een verzoek in bij de Licentiecommissie om het huishouden van enkele clubs te controleren. De club deed zelf haar huiswerk en leverde enkele stukken aan bij de commissie, in de hoop dat de geviseerde clubs hun licentie niet zouden krijgen en dat er zo een extra plaatsje overblijft in de Jupiler Pro League.

"Naast faire prestaties op het veld, houdt Waasland-Beveren ook een correcte “financiële huishouding” hoog in het vaandel", aldus W-B. De club is niet veroordeeld voor matchfixing, maar twee bestuursleden werden wel geschorst voor het niet naleven van de meldingsplicht. Dan is de ironie niet ver te zoeken.

Tekortkomen op het veld

Ook op het veld is dat het geval. De club trok geen nieuwe spelers aan om financieel schoon schip te houden, terwijl de concurrentie dat wel deed en in het rood ging. Hun goed recht, maar de regels van Financial Fair Play gelden niet over een seizoen, maar over een langere periode. Om een trainer op straat te zetten was er wel budget, tot twee keer toe zelfs.

Onder Arnauld Mercier belandde de club op de laatste plaats en onder zijn opvolger Dirk Geeraerd, boekte W-B een 0 op 6. Intussen moet de club al van KAA Gent winnen om zich te redden en is het bang afwachten wat KV Oostende doet tegen Cercle Brugge. Wint W-B niet, dan kan Oostende zich onder nieuwe coach Adnan Custovic redden met een 0 op 6. Custovic zal dan zeven matchen in de dug-out hebben gestaan dit jaar; vijf bij Waasland-Beveren, twee bij KVO.