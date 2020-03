Jackers hoopt alleszins dat er gespeeld wordt én dat er een mirakel zal gebeuren: "Ik snap dat de buitenwereld twijfels heeft"

Waasland-Beveren staat voor een quasi onmogelijke opdracht. Niemand zet nog een eurocent in op de overlevingskansen van de Waaslanders in 1A. "En toch is er nog geloof in de kleedkamer", aldus Nordin Jackers.

Waasland-Beveren moét winnen van KAA Gent - als de match zal worden gespeeld tenminste - terwijl de Leeuwen moeten hopen dat Cercle Brugge de vloer aanveegt met KV Oostende. Althans: dat is de sportieve gedachtegang. Ondertussen is er een tweede stroom op gang gekomen. Nu verdenken sommigen de Vereniging en de Kustboys ervan om het op een akkoordje te gooien. Waasland-Beveren wil de licenties van RSC Anderlecht, KV Oostende en KV Mechelen dan weer in vraag stellen. “Ik snap dat de buitenwereld twijfels heeft”, vertelt Nordin Jackers in Het Laatste Nieuws. “Maar we moeten erin blijven geloven zolang het mathematisch mogelijk is. Dat onze cijfers de laatste tijd niet goed zijn? Daar kunnen we niets meer aan veranderen.” Dat onze cijfers de laatste tijd niet goed zijn? Daar kunnen we niets meer aan veranderen De huurling van KRC Genk hoopt dan ook dat het Gentse dipje nog even blijft duren. “Aan het resultaat van die wedstrijd kunnen we wél zelf iets doen. Ik hoop op een stunt. En dna moet Cercle normaal doen tegen Oostende. Ze zitten in een goede flow.”