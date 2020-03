Sporteconoom Trudo Dejonghe over de economische gevolgen van coronacrisis voor onze clubs: "Afgelasting play-offs zou een drama betekenen"

Nu de kogel door de kerk is en al zeker tot begin april niet gevoetbald wordt in België, is het tijd om de balans op te maken. Naast alle sportieve zorgen, zijn ook de economische gevolgen voor de profclubs niet te onderschatten. Voetbalkrant.com sprak hierover met sporteconoom Trudo Dejonghe.

Een afgelasting van de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League zou geringe economische implicaties hebben voor onze clubs, aldus Dejonghe. "Enkel in de wedstrijd Racing Genk-KV Mechelen zou het echt een vol huis geweest zijn. Daar ziet de club uiteraard wel een aardig bedrag door de neus geboord. Denk maar aan catering, VIP-arrangementen en de verkoop van losse tickets. In veel van de overige wedstrijden staat er veel minder op het spel, waardoor de belangstelling eerder klein zou zijn."

Her en der wordt al gesproken van een afgelasting van de play-offs. Een catastrofe, volgens de sporteconoom. "Het zou zomaar kunnen dat de play-offs niet gespeeld zullen worden, tenzij het EK wordt uitgesteld. Ik vrees dat de maatregelen wel eens langer zullen gelden dan 3 april. Dat de play-offs niet gespeeld zouden worden, is een regelrecht drama. Zeker ook op financieel vlak. Bij sommige clubs zitten de play-offs mee in het abonnement. Stel dat die niet gespeeld worden, zullen de fans een compensatie willen."

"Laat ons als voorbeeld Club Brugge nemen: pakweg 25000 abonnees die €100 euro terugvorderen. Dit kan ook bijvoorbeeld omgezet worden naar een korting op het abonnement voor volgend seizoen."

"Daarnaast zijn er voor de club vijf grote wedstrijden waarin geen inkomsten gegenereerd kunnen worden. Geen VIP-arrangementen, supporters die niets eten en drinken. Dan ben je toch al gauw €1.5 miljoen euro aan omzet kwijt."

"Ook sponsors zullen op tafel kloppen als net de belangrijkste wedstrijden van het seizoen niet gespeeld worden. De lonen van de spelers moeten doorbetaald worden, ook als er geen wedstrijden gespeeld worden. En geen play-offs betekent ook geen TV-gelden voor de clubs."

"Fans zijn deel van het product"

De laatste dagen werden ook enkele wedstrijden achter gesloten deuren afgewerkt. Een structurele oplossing is dit niet. "Het is een eerste, kleine oplossing. De wedstrijd wordt dan wel gespeeld, maar het is maar een kleine compensatie voor sponsors. Maar belangrijker: een wedstrijd zonder fans is niet hetzelfde. Dat is iets wat ik tijdens mijn colleges heel vaak aanhaal: fans maken een erg belangrijk deel uit van het product voetbal. Nu er wedstrijden in een leeg stadion gespeeld worden, wordt dit pijnlijk duidelijk. Hopelijk zet dit de clubs aan het denken", besluit Trudo Dejonghe.