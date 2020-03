Twee ploegen gebuisd voor hun veld, Antwerp enige club die het maximum kan voorleggen

De Pro League heeft vrijdag de scores van de velden van de eersteklassers van speeldag 28 en 29 vrijgegeven. Voor een club was er het maximum der punten, twee clubs bleven gebuisd achter.

Antwerp is de enige club met 60 op 60 voor zijn veld. Het kreeg die score na de thuismatch tegen Oostende (3-1). De punten (op 15) worden gegeven door de Match Delegate, de hoofdcoach van de bezoekers (Dennis Van Wijk), de kapitein van de bezoekers (Kevin Vandendriessche) en een afgevaardigde van de TV-productie. Enkele beoordelingscriteria zijn: of het veld egaal is, gras in het doelgebied, besproeiing, etc.

1 op 16 ploegen met het maximum der punten is weinig, maar daar zitten stormen Dennis, Ciara en hun kompanen voor iets tussen. De terreinverzorgers van Anderlecht (58), Genk (56), Gent (56) en Waasland-Beveren (56) deden het ook lang niet slecht en haalden net geen perfecte score.

Standard en Kortrijk gebuisd

Deze vijf ploegen zijn de beste leerlingen van de klas. Standard en Kortrijk de slechtste. Zij scoorden respectievelijk 24 en 22 punten op 60. Standard kreeg die score na het bezoek van Sint-Truiden (7 maart), Kortrijk na dat van Antwerp (7 maart). Het verschil tussen uit en thuis kon dus niet groter zijn voor de Great Old.

Na de match had Antwerp-trainer Laszlo Bölöni het nog over de staat van het veld. "Dat laat gewoon geen groots voetbal toe." Ook Michel Preud'homme moest na de match tegen STVV toegeven dat het veld zijn ploeg niet echt helpt. "We hebben een ploeg samengesteld die moet voetballen en de kwaliteit van het veld helpt daar niet bij. Maar ik denk niet dat we het nog gaan veranderen voor de play-offs."