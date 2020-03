Geen groepstrainingen bij Genk tot 23 maart - Pro League beslist dat er mag getraind worden

Tot 3 april wordt er zeker niet meer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Verschillende clubs trainen voorlopig ook niet meer. De Pro League besliste zopas dat dat wel nog mag.

Racing Genk liet in een persbericht weten dat het tien dagen geen groepstrainingen zal houden. De spelers moeten zich drie keer per week op de club melden om te trainen in groepjes. Ze mogen ook niet naar het buitenland vertrekken.

Verder lijstte Het Nieuwsblad nog wat maatregelen van andere clubs op. Antwerp en KV Mechelen trainen vrijdag niet, al wordt bij Antwerp wel iedereen op de club verwacht.

De spelers van Standard hebben zaterdag zondag en maandag vrij gekregen in afwachting van een beslissing van de Pro League over de trainingen.

De spelers van Zulte Waregem hebben het weekend vrij gekregen en zullen volgende week in kleine groepjes trainen. Van donderdag 19 tot dinsdag 24 maart hebben de spelers vrijaf. Dat verlof was eerder al voorzien door de interlandonderbreking.

De Pro League stuurde intussen een persbericht rond waarin het zegt dat er weldegelijk mag getraind worden.

Lees het volledige bericht hieronder.

Na overleg met zowel de overheid, experten en feedback vanuit de Europese “werkgroep Corona” van European Leagues, die een overleg tussen de Europese liga’s organiseert over de gevolgen van de Corona-epidemie, werden volgende aanbevelingen inzake trainingen geformuleerd:

- De A-kernen van de profclubs kunnen blijven trainen, mits het in acht nemen van de hygiënische richtlijnen en het achter gesloten deuren trainen. Het is immers de essentie van het beroep van profsporters om wedstrijdfit te zijn en blijven.

- Voor de jeugd en de dames worden de trainingen tot nader order stilgelegd.

- Inzake oefenwedstrijden achter gesloten deuren is er voorlopig negatief advies vanuit de overheid. De Pro League bekijkt wat mogelijkheden zijn, naar het voorbeeld van Nederland, waar onder strikte voorwaarden wel de toelating is om oefenwedstrijden te houden.