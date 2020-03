"Champions League op weg naar revolutie door coronavirus"

Volgende week zitten de UEFA-bazen samen om het vervolg van de Champions League dit seizoen te bespreken. En die zou er volgens de Engelse krant The Mirror dit jaar weleens anders uit kunnen zien.

Zo weet de krant dat het een optie is om de kwartfinales en halve finales niet meer met een heen- en terugwedstrijd te spelen, maar enkel met één allesbepalende wedstrijd zoals de finale. De ploegen die nog geen terugwedstrijd gespeeld hebben in de achtste finale, zoals het Manchester City van Kevin De Bruyne, zullen wél nog een return spelen.

Of de wedstrijden dan in een neutraal stadion of in het stadion van een van de ploegen gespeeld zal worden, is niet duidelijk. Misschien wordt er dan geloot voor wie het thuisvoordeel zal krijgen.

De UEFA zou er alleszins alles aan willen doen om de finale op 30 mei in Istanbul door te laten gaan en niet te verzetten.