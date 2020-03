"Ik denk niet dat Club te groot is geworden voor België" en "Volgend seizoen doet Anderlecht weer mee"

We kunnen nu ook wel een beetje palaveren over het seizoen tot nu toe. Club Brugge staat momenteel 15 punten voor in hun sterkste seizoen ooit. Sommigen denken ook dat de suprematie nog jaren gaat duren.

Daar is ex-speler Franky Van der Elst wel niet bij. "Om nu te zeggen dat Club te groot wordt voor België? Ik geloof dat niet. Als Dennis, Diatta en nog één worden verkocht en hun vervangers vallen een beetje tegen, dan moeten ze opnieuw beginnen hoor. Ze nemen nu wel voorsprong, maar het kan snel gaan", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Hugo Broos ziet dan weer een gevallen gigant terugkeren. “Ik denk wel dat Anderlecht volgend seizoen weer de grootste concurrent wordt. Ze zullen weer meedoen voor de titel. Anderlecht keert altijd terug. Al moet ik ook toegeven; wat dit seizoen bij Anderlecht gebeurt, dat kan eigenlijk écht niet.”