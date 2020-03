Frank Arnesen plukt pion weg bij RSC Anderlecht voor Feyenoord: "Heb graag iemand ter plekke"

Frank Arnesen is al even weg bij Anderlecht en koos voor een avontuur bij Feyenoord. In die hoedanigheid heeft hij nu iemand weggeplukt bij paars-wit.

Twee weken geleden al koos scout Bjarne Hansen voor Feyenoord, nadat hij eerder actief was bij Anderlecht. Feyenoord De Deen deed ervaring op bij onder meer Manchester United, Chelsea en PSV en zal nu dus voor Feyenoord scout zijn. "Hij is een Deense scout met wie ik al 25 jaar werk en hij doet veel in Scandinavië. Ik heb graag iemand ter plekke, dagelijks meekrijgt wat er gebeurt en naar wedstrijden kan gaan", klinkt het bij Feyenoord Magazine.