Coucke blijft niet bij de pakken zitten na afketsen van overnamedeal KV Oostende

De Amerikaanse investeerdersgroep PCM trok uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen met KVO en zo lijkt de kustploeg af te stevenen op een faillisement. Marc Coucke, die nog enkele belangrijke financiële belangen heeft bij zijn ex-ploeg, gaat nu actie ondernemen.

De Anderlecht-voorzitter gaat namelijk met de stad Oostende praten over de tribune in de Versluys Arena. Via zijn investeerdersgroep Alychlo is Coucke namelijk eigenaar van de tribune en indien Oostende failliet verklaard wordt dan gaat de tribune terug naar de stad Oostende.

Coucke wil dus graag een deal sluiten met de stad wanneer Oostende de boeken moeten toedoen. Burgemeester Bart Tommelein houdt echter nog de boot af: “De stad Oostende is geen betrokken partij", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"We zijn wel bezorgd. KVO en voorzitter Frank Dierckens hebben een bepaalde keuze gemaakt, terwijl er blijkbaar geen sluitende afspraken waren. Het is aan Frank Dierckens om dat nu op te lossen. Ik belde met hem en hij beseft dat.”