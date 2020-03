Zetterberg was al langer discussiepunt binnen de club: sinds komst Kompany wist niemand meer wat hij precies deed

Karel Van Eetvelt is duidelijk niet naar Anderlecht gekomen om enkel populaire beslissingen te nemen. De nieuwe CEO zette in zijn eerste bewindsdagen reeds clubicoon Pär Zetterberg aan de deur. De realiteit was dat men in Neerpede al langer niet meer wist wat ze met de Zweed moesten aanvangen.

Zetterberg werd aanvankelijk binnengehaald om de publiek opinie onder de fans bij te stellen, daar moeten we niet flauw over doen. Een clubicoon dat zich ging mogen moeien in alle geledingen van de club. Hij zou overal zijn zegje hebben en erop toekijken dat het Anderlecht-DNA altijd en overal gerespecteerd werd.

Tot daar de theorie. In de praktijk is het nooit zover gekomen. Zetterberg werd in november 2018 bij de club gehaald en midden mei kondigde Vincent Kompany zijn terugkeer aan. Hoe groot en populair Zetterberg ook is, hij kon het nooit halen van 'kind van de club' Kompany. Vince The Prince trok alle touwtjes naar zich toe en Zetterberg verdween naar de achtergrond.

Olifantengeheugen

Die werd al snel gewoon assistent. Nu was dat niet de belofte die Zetterberg gekregen had. Hij hield zich bezig met het aanvallend compartiment en de invallers, maar bij de grote beslissingen werd hij niet meer betrokken. In Neerpede vroegen zich veel mensen af wat hij eigenlijk bijbracht. Niet dat het zijn schuld was: hij werd amper nog geraadpleegd.

Maar zijn werk rechtvaardigde geen loon van 320.000 euro. Dat kan de fans echter geen knijt schelen. Van Eetvelt heeft het met zijn beslissing al verkorven voor hij goed en wel aan de slag is. Ook Marc Coucke ontsnapt niet aan de kritiek. Hij haalde Zetterberg binnen om de fans te sussen en liet nu een ander het vuile werk opknappen.

Zetterberg heeft nooit een specifieke werkomschrijving gekregen en dat achtervolgde hem bij zijn korte terugkeer bij de club van zijn hart. Anderlecht liet hem gaan in een lange periode zonder voetbal, maar in dit geval zullen de supporters zonder twijfel blijk geven van een olifantengeheugen.