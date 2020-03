Dit is de héél belangrijke reden waarom Anderlecht, Zulte Waregem en andere clubs hun spelers niét op tijdelijke werkloosheid zetten

Een pak clubs overwegen de technische werkloosheid in te voeren. Toch valt het op dat de spelersgroep de dans ontspringt. En daar is een héél goede reden voor.

Zulte Waregem, Waasland-Beveren en RSC Anderlecht zijn voorbeelden van clubs die hun werknemers op technische werkloosheid hebben gezet. Concreet wil dat zeggen dat het loon terugvalt naar een brutobedrag van 2.352,21 euro per maand.

Bij paars-wit wordt zelfs een inspanning van de spelersgroep gevraagd - qua lonen veruit de grootste uitgavenpost voor iedere club - maar het valt op dat op Excelsior Virton na geen enkele Belgische profclub de spelersgroep naar de RVA stuurt.

Vanaf dat moment is een speler niet meer verplicht om een individueel programma te volgen

En dat heeft een specifieke reden. “Clubs verliezen op die manier de controle over hun spelers”, vertelt Stijn Boeykens van Sporta in Het Laatste Nieuws. “Vanaf dat moment is een speler niet meer verplicht om een individueel programma te volgen.”

Strava

Met andere woorden: de clubs dreigen na de coronacrisis enkele spelers terug te zien met overgewicht. Momenteel monitoren een pak eersteklassers hun spelers via Strava. Op die manier kunnen de thuistrainingen gevolgd worden.