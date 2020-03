"Iedere club gaat dit jaren voelen": Antwerp is realistisch, maar wil zijn spelers en staf nu niet in kou laten staan

Het worden donkere weken voor alles en iedereen in de sportwereld én daarbuiten. Het Corona-virus zal ook economische gevolgen hebben op de voetbalwereld, zoveel is nu al duidelijk.

Her en der wordt al geschermd met technische werkloosheid, maar bij Antwerp willen ze zich engageren voor iedereen: "Wij gaan wél proberen om iedereen elke euro waar hij recht op heeft te geven", is sportief manager Sven Jaecques duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Iedereen gaat het jaren voelen

"Technische werkloosheid is bij ons niet aan de orde en we gaan dit ook zo lang als mogelijk proberen uit te stellen."

Toch beseft ook hij dat het zware maanden en jaren worden voor iedereen: "Elke ploeg gaat volgend jaar en de jaren nadien voelen wat ze nu hebben uitgegeven zonder inkomsten."