Analyse Enkele JPL-spelers komen in aanmerking voor lijst van duurste tieners

Maandag publiceerde voetbalobservatorium CIES zijn lijst met daarin de 50 meest waardevolle spelers (spelers met de hoogste marktwaarde) die geboren zijn in het jaar 2000 of later. Alleen de spelers die actief zijn in de vijf grote competities kwamen daarvoor in aanmerking.

Geen spelers dus die uitkomen in de Jupiler Pro League. Uitsluitend jonge voetballers acterend in de Premier League, Primera Division, Bundesliga, Ligue 1 en Serie A staan in de lijst. Wij denken dat enkele youngsters uit onze competitie het ook tot de lijst zouden schoppen. De rangen van de top-50 worden gesloten door Marash Kumbulla, de 20-jarige verdediger van Hellas Verona. Zijn marktwaarde volgens CIES bedraagt 6,7 miljoen euro. Die wordt berekend op tal van parameters, zoals de leeftijd en de resterende contractduur, maar ook op de economische en de sportieve status van de clubs waarvoor de spelers uitkomen. Het gespecialiseerde Transfermarkt.com plakt ook een marktwaarde aan elke speler. Zo zijn Jonathan David en Yari Verscharen respectievelijk 20 en 16 miljoen euro waard. Aangezien het om spelers gaat die international zijn en bij bekende clubs spelen hadden ze ook hun plaats in de lijst gehad. Ook Charles De Ketelaere, Jérémy Doku en Aster Vranckx hebben potentieel om het tot de lijst te schoppen. Eerstgenoemde staat in de belangstelling van Borussia Dortmund en Napoli en liet zich gelden tijdens de Champions League-campagne van Club Brugge. Doku en Vranckx zijn van 2002 en ontbolsteren zich bij RSC Anderlecht en KV Mechelen. Ook bij hen is er een rijtje geïnteresseerden