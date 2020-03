Geen voetbal op 26 maart, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? De sleep van Hazard tegen Macedonië, OHL grijpt de macht, Cercle naar bekerfinale, ...

Ook op donderdag 26 maart geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren de leukste momenten van 26 maart doorheen de voetbalgeschiedenis?

26 maart ... 2018

Twee jaar geleden speelden de Belgische U21 een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd richting het EK 2019. Tegen Hongarije werd in het King Power aan den Dreefstadion een belangrijke zege geboekt.

Schrijvers, Lukebakio en Dimata zorgden voor een knappe 3-0 zege voor de beloften van de nationale ploeg tegen de Hongaren.

26 maart ... 2013

Vijf jaar eerder was het aan de Rode Duivels om een interland te spelen, tegen toen nog de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - ondertussen Noord-Macedonië.

Eden Hazard brak op het uur de ban voor de Belgen in een afgeladen vol Koning Boudewijnstadion en zette ons zo op weg naar een nieuwe overwinning in de prachtcampagne die ons eindelijk nog eens naar een groot toernooi zou brengen.

26 maart ... 2011

Op 26 maart 2011 greep OH Leuven de match in de Belgische tweede klasse. Ze wonnen zelf met 0-1 bij KSV Roeselare dankzij een doelpunt van Hamdi Harbaoui in de 92e minuut.

Lommel van zijn kant verloor punten tegen Heist (1-1), waardoor de Leuvenaars leider werden in de Proximus League. Ze zouden het niet meer uit handen geven en de promotie mogen vieren later op het seizoen.

26 maart ... 2010

Een jaartje eerder won Roeselare met 3-1 van Cercle Brugge in de halve finales van de Beker van België.

Toch was het de Vereniging die kon juichen na de 3-0 uit de heenwedstrijd. In de finale werd verloren van AA Gent, maar een trip naar de Heizel was wel een unieke belevenis.

26 maart ... 2008

Tijden zijn veranderd voor de Rode Duivels. In 2008 zaten we zowat op het dieptepunt van ons kunnen en dat 'bewezen' we ook tegen Marokko.

In een vriendschappelijk duel werd met maar liefst 1-4 verloren. Axel Witsel scoorde de eerredder in zijn debuut, Stijn Stijnen was toen onze nationale doelman en onder meer Mudingayi en De Smet stonden tussen de lijnen.