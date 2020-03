Marc Van Ranst is kristalhelder, enkel deze wedstrijd lijkt Corona-virus nog te kunnen overstijgen dit seizoen

"Ik hoop dat de competitie kan worden verder gezet, maar ik vrees dat een volledige competitie nog afwerken onmogelijk wordt." Marc Van Ranst was wel erg duidelijk in zijn analyses woensdag en laat er weinig twijfel over bestaan.

Volgens Van Ranst is het uitgesloten dat er dit seizoen nog veel zal kunnen worden gevoetbald, en sowieso al zeker niet met publiek. "Massa-evenementen zijn de laatste zaken die zullen worden afgebouwd als we ooit de maatregelen zullen kunnen beginnen afzwakken", klonk het in De Afspraak onder meer. Bekerfinale? "Meer dan een symbolische bekerfinale achter gesloten deuren zal er mogelijk niet in zitten. Voetballen zie ik pas vanaf juni mogelijk." Die bekerfinale zou ook de Europese tickets wat helderder kunnen schikken in het voordeel van Antwerp als bekerwinnaar of Charleroi als nummer 3 als Club de Beker wint. En dus lijkt de competitie stilaan opgegeven te worden. Een meerderheid van de clubs uit de Pro League wil speeldag 30 niet spelen, dus lijkt het gevolg een vervolg van de Jupiler Pro League volgend seizoen met 18 clubs. Dat zou dan wel betekenen dat er volgend jaar mogelijk drie zakkers zijn als men daarna terug naar een systeem met 16 zou willen.