Twee spelers van club 1B dubbel geraakt door Corona-crisis: "Je ziet meer toiletpapier over de toonbank gaan dan iets anders"

Het voetballeven ligt momenteel helemaal stil, maar sommige spelers worden ook naast het veld nog eens extra geraakt. Dat is ook het geval bij Westerlo.

Zowel Lukas Van Eenoo als Bryan van den Bogaert hebben naast hun voetbalproblemen ook nog extra-sportieve problemen.

Van Eenoo heeft samen met zijn vriendin Ulrike een brasserie in Veldegem, Van den Bogaert helpt zijn vrouw Daphne met haar kleding­winkel in Kuurne.

Onwezenlijk

“Het is on­wezenlijk dat alles dicht is", klinkt het bij Van Eenoo in Gazet van Antwerpen. "De compensatie van de overheid voor zelfstandigen zal ons ­verlies aan ­inkomsten nooit volledig dekken."

Hetzelfde verhaal bij Van den Bogaert: "Online blijven we actief, maar ik weet niet of veel mensen nu ­geneigd zijn om veel te kopen. Je ziet meer toiletpapier over de toonbank gaan dan iets anders", hield hij er de goede moed in.