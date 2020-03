Marc Van Ranst acht bekerfinale zonder publiek mogelijk, fans willen dat liever niet: "Dan ­spelen ze misschien ­beter niet"

Als er dit seizoen nog gevoetbald zal worden, dan zal het om een erg beperkt aantal matchen gaan. Alleen de allerbelangrijkste, waaronder dus de Beker van België.

Volgens viroloog Marc Van Ranst zou die finale dit seizoen nog kunnen doorgaan. In juni achter gesloten deuren opperde hij. De trofee kan dan wel uitgedeeld worden, maar de fans van Antwerp en Club Brugge lijken het maar niks te vinden.

Ik vrees dat het een veredelde oefenwedstrijd wordt.

"Het zou een mooie ­afsluiter van het seizoen zijn. Als een match met publiek ijdele hoop blijkt, dan moeten ze de ­finale maar achter gesloten ­deuren spelen", aldus François Nooytens van de Antwerp Supporters ­Federatie bij Gazet van Antwerpen.

Ook Birger Vandendriessche van The Blues of FC Bruges ziet een finale zonder fans niet echt zitten. "Zonder fans is zo’n wedstrijd voor niemand aangenaam, zeker niet op de Heizel. We hebben al gezien dat zulke matchen geen meerwaarde hebben. Ik vrees dat het een veredelde oefenwedstrijd wordt. Als het zonder publiek moet, dan ­spelen ze die finale misschien ­beter niet."