Opgelet eersteklassers! Feyenoord gaat contract van twee ervaren kampioenenmakers niet verlengen

Contractnieuws bij Feyenoord dat enkele Belgische clubs misschien graag zullen horen. Vier aflopende contracten worden (voorlopig) niet verlengd. Het gaat om de verbintenissen van Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Calvin Verdonk en doelman Elber Evora.

"Feyenoord heeft formeel een viertal aflopende spelerscontracten opgezegd", deelden de Rotterdammers mee op de eigen webstek. "In de praktijk betekent de formele opzegging niet altijd een einde van de samenwerking. Eventueel treedt de club op een later moment nog met één of meerdere van de betreffende spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen."

Vooral de situaties van Botteghin en Van der Heijden zijn opmerkelijk. In 2017 waren beide verdedigers titularis in ploeg die zich tot landskampioen kroonde en ook dit seizoen speelden ze nog hun matchen. Op hun 32e zijn de centrale verdediger ook zeker nog niet afgeschreven.

Als Feyenoord hun contracten voor 1 juli niet verlengt, dan zijn ze vrij om gratis voor een andere club te tekenen.