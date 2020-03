Milinkovic-Savic: waarde van 120 miljoen euro, maar ex-trainer van Sporting Lokeren en Standard zag het niet

Heel wat spelers die in de Jupiler Pro League hebben gevoetbald hebben bewezen dat de Belgische competitie een mooie springplank is naar de grote Europese topcompetities. Zo ook Sergej Milinkovic-Savic.

De Serviër was enkele jaren geleden de motor op het middenveld van Racing Genk. In 2014 kwam hij over van Vojvodina, een club in zijn thuisland, voor zo’n één miljoen euro. Bij de Limburgers zou hij zich na een geweldig seizoen (met onder meer een weergaloos doelpunt tegen KV Mechelen) in de kijker spelen van verschillende Europese topclubs.

Uiteindelijk ging zijn keuze naar Lazio Roma. In augustus 2015 haalde de Romeinen hem weg voor zo’n 18 miljoen euro. De Servïer zou ook bij de Italiaanse topclub een sterkhouder worden en na 5 jaar in Italië zit Milinkovic-Savic aan 36 doelpunten en 26 assists in 194 wedstrijden.

Milinkovic-Savic is nog steeds maar 25 jaar en ook dit seizoen werd hij op de voet gevolgd door de grootste clubs uit het Europese voetbal. Hij wordt gezien als een complete middenvelder die zowel op defensief als offensief vlak uit de voeten kan en het heeft de interesse opgewekt van PSG, Real Madrid en Manchester United. Toch zal het niet makkelijk zijn voor deze ploegen om hem weg te plukken uit Italië, want Lazio Roma heeft een prijskaartje van 120 miljoen op het hoofd van de Serviër geplakt. Niet slecht voor een speler die zes jaar geleden nog op de Belgische velden te zien was.

Nationale ploeg

In zijn eerste seizoen bij Lazio kreeg Milinkovic-Savic ook zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Servië. Hij zat in de selectie voor de kwalificatiewedstrijden van het EK 2016 tegen Portugal en Albanië, maar hij kwam in deze wedstrijden niet van de bank.

Hierna kwam er een andere bondscoach bij Servië, Slavoljub Muslin (ook nog aan het werk geweest bij Sporting Lokeren en Standard), en deze trainerswissel was allerminst positief voor Milinkovic-Savic. Hij werd nog opgeroepen voor enkele vriendschappelijke wedstrijden, maar daarna gaf Muslin aan dat andere spelers beter bij zijn tactiek gingen passen en daardoor kwam de centrale middenvelder niet meer in het stuk voor. Het zorgde echter voor heel wat kritiek op Muslin en de trainer werd zelfs ontslagen.

In oktober 2017 was er opnieuw een wissel van de macht bij Servië en Mladen Krstajić gaf de middenvelder een nieuwe kans. Milinkovic-Savic greep zijn kans en sindsdien speelde hij 15 wedstrijden voor de nationale ploeg. Hij wist nog niet te scoren.