Kan OH Leuven - Beerschot nog doorgaan? "Reken toch op minimaal vijf-zes weken"

Wordt de terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot nog gespeeld? Dat is nog maar zeer de vraag. Beerschot laat alvast in zijn kaarten kijken.

Na de 1-0 in de heenwedstrijd staan De Mannekes er vrij goed voor in de strijd om de promotie vanuit 1B naar 1A. Of de terugwedstrijd ooit nog zal worden gespeeld? Dat is nog maar zeer de vraag. Tot op heden kunnen de clubs nog niet eens samen trainen, van matchen is al helemaal geen sprake. Zomerbreak "Om fit te raken zal het toch minimaal 5-6 weken duren. Het verschil tussen individuele trainingen en collectieve groepstrainingen is niet te onderschatten. Waar we nu zitten? Dat lijkt op een zomerbreak", aldus Pieter Jacobs, performance manager bij Beerschot op de webstek van de club. "Nadien vindt er ook een voorbereiding van een 6 tal weken plaats om de spelers opnieuw specifiek voor te bereiden. Inclusief vriendschappelijke wedstrijden om spelers matchfit te krijgen. Dat is nu niet anders."