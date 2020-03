Dortmund, Inter of toch Tottenham? Thomas Meunier geeft meer uitleg over zijn toekomst

Thomas Meunier wordt al enkele maanden genoemd om een transfer te maken naar een andere grote Europese competitie, maar de Rode Duivel gaf in een interview aan dat hij "het niet begrijpt".

Nu hij bijna vier jaar geleden in Parijs is aangekomen (hij is net na het EK 2016 bij PSG gearriveerd), weet Thomas Meunier nog steeds niet hoe zijn toekomst eruit zal zien. Hij is einde contract op 30 juni, maar hij maakt er geen geheim van dat hij het avontuur in het Parc des Princes wil voortzetten. "Mijn belangrijkste doel is om te blijven," herhaalde hij in een interview met RTBF op dinsdag. "Maar op dit moment is het vrij stil," voegde hij eraan toe.

Ik begrijp deze rage niet.

Maar de rechtsback van PSG maakt zich niet te veel zorgen. Hij weet dat, als zijn contract aan het eind van het seizoen niet wordt verlengd, hij snel een nieuwe ploeg kan vinden. "Een vrije speler, een international, die speelt voor de beste nationale ploeg op de FIFA-ranking en die 28 jaar oud is. Geen slechte aankoop", zei hij.

Thomas Meunier is de afgelopen weken overal in de media gekomen. Maar het verrast hem. "Ik begrijp niet wat er aan de hand is op sociale media met betrekking tot Dortmund. Ik heb zoveel geruchten gezien die mij linken aan Tottenham en Inter," zegt hij. Ik begrijp deze rage niet."