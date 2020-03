Enkel CR7 verdient meer dan Lukaku in Italië: de exorbitante lonen van de Belgen in Serie A onder de loep

Italië wordt zwaar getroffen door het coronavirus en het is nog maar de vraag welke impact dat zal hebben op de economie in het land. De lonen in de Serie A zijn in ieder geval nog steeds hallucinant. Romelu Lukaku staat bij de absolute grootverdieners.

Cristiano Ronaldo is uiteraard de absolute kopman van het peloton en hij steekt er met kop en schouders bovenuit. 7.5 miljoen euro De Portugese superster vangt jaarlijks niet meer dan 31 miljoen euro volgens La Gazzetta Dello Sport. Op nummer 2 - en op heel grote afstand - staat ... Romelu Lukaku, die 7.5 miljoen euro per netto krijgt. De Italiaanse krant maakte ook de salarissen van de andere Belgen bekend: Dries Mertens strijkt 4 miljoen euro op, Radja Nainggolan 3 miljoen euro. Jordan Lukaku (1 miljoen), Silvio Proto (1 miljoen) en Timothy Castagne (0,55 miljoen) moeten het met veel minder stellen.