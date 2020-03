📷 Schitteren Haaland, Berge en Sörloth met Noorwegen in dit ijzig mooie shirt op het EK?

Het Europees Kampioenschap van 2020 mag dan wel uitgesteld zijn tot de zomer van 2021, maar bepaalde tradities blijven intact. Het lekken van shirts bijvoorbeeld.

Nu zou het shirt van Noorwegen gelekt zijn. Sander Berge en co moeten zich weliswaar nog via de barrages plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar het shirt mag er best wel zijn.

De Noren bouwen met toptalenten als Erling Haaland, Berge en Martin Ödegard aan een nieuwe, succesvolle generatie. Op weg naar het EK moeten ze nog voorbij Schotland én de winnaar van het duel tussen Servië en Israël.