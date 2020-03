'Zware interne discussies bij RSC Anderlecht, Kompany roept spelers virtueel bij elkaar in spoedoverleg'

Bij RSC Anderlecht is er opnieuw discussie ontstaan binnen de kleedkamer op maandag. Vincent Kompany moet brandjes blussen.

RSC Anderlecht wilde 2,7 miljoen euro besparen door iedereen een maandsalaris te laten inleveren, maar volgens Het Nieuwsblad is niet iedereen het daarover eens.

Discussie

En dus is er discussie ontstaan binnen de spelersgroep. Vincent Kompany heeft iedereen samengeroepen voor een conference call om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en het brandje te blussen.

Het is allerminst zeker of dat ook gelukt is. Verplicht vakantie nemen ligt moeilijk voor sommige spelers, bovendien is er de vrees dat er vanaf mei alsnog technische werkloosheid zal zijn als de situatie blijft duren.