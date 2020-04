KV Oostende belt woensdag met de licentiecommissie en zal Marc Coucke aanklagen

Op 1 april staat de licentiecommissie in contact met de Belgische profclubs. Voor KV Oostende zal die commissie geen goed nieuws in petto hebben. De Kustploeg mag zich aan een tweede zit verwachten.

Een van de elementen die KV Oostende ter verdediging zal aanhalen is de dubbele rol van Marc Coucke. De zakenman is de hoofdaandeelhouder van Anderlecht en zou ook nog het een en ander te zeggen hebben bij KVO, de club die hij in handen had voor paars-wit.

Nieuwe kandidaat-overnemer

Couckes investeringsmaatschappij is nog steeds eigenaar van de nieuwe tribune van de Versluys Arena en de club betaalt daar jaarlijks een hoge huursom voor. Een te hoge, volgens PMG, een Amerikaanse investeringsmaatschappij die om die reden de club niet langer wil overnemen.

Door Coucke onder druk te zetten, schrijft Het Nieuwsblad, hoopt KVO dat hij afstand neemt van de club en dat de deal met PMG alsnog kan doorgaan. Volgens de krant is er ook een nieuwe kandidaat-overnemer uit het Midden-Oosten.