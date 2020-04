Anderlecht reageert (nog) niet op plan Pro League, Luckassen noemt Club wél terechte kampioen en laat zich uit over toekomst

De titel is voor Club Brugge, voor RSC Anderlecht volgt een tweede seizoen op rij zonder Europees voetbal. Of komt paars-wit alsnog met iets op de proppen? Marc Coucke was een van de weinigen die nog aasde op play-offs dit seizoen.

De raad van bestuur van de Pro League dringt aan op het stopzetten van de competitie, op 15 april valt daarover meer dan waarschijnlijk de definitieve beslissing. RSC Anderlecht was een van de laatste tegenstanders tegen het stopzetten van het seizoen. Paars-wit wil voorlopig niet officieel reageren op de zaak. Terechte kampioen Derrick Luckassen begrijpt de beslissing dan weer wel: "Het liefst had ik de competitie natuurlijk uitgespeeld, maar Club Brugge is een terechte kampioen hoor. We waren wel goed bezig en hadden misschien nog Europees voetbal kunnen halen", klinkt het in Het Nieuwsblad. Rest de vraag: wat met de toekomst van de verdediger? "Alle opties liggen open, behalve een terugkeer naar PSV - ik voel me er niet thuis."