Hidetoshi Nakata: De Japanse krijger die vooral in Italië furore maakte

Hidetoshi Nakata wordt gezien als één van de beste Japanse spelers aller tijden. In het verleden speelde hij onder meer bij AS Roma, Parma en Fiorentina. In 2006 ging hij met pensioen.

Nakata zijn carrière begon op 18-jarige leeftijd bij Shonan Bellmare, een club in Japan. Nakata was meteen zeer belangrijk en ze wonnen in 1995 (het eerste seizoen van Nakata) meteen de titel. In 1997 en 1998 werd Nakata meteen benoemd tot de beste Aziatische speler van het jaar.

Na het WK van 1998 probeerde Nakata het in het buitenland. Hij werd de tweede Japanner in Italië, want hij ging bij Perugia aan de slag. Hij scoorde in zijn eerste seizoen in Europa meteen tien doelpunten.

Het leverde Nakata een transfer van bijna 22 miljoen euro op naar AS Roma. De Italiaanse topclub zou echter geen spijt hebben van de transfer, want Ze haalden meteen de titel binnen van de Italiaanse competitie.

In de zomer van 2001 kwam er een recordtransfer aan voor Nakata. Hij trok voor 28 miljoen naar Parma. Daarmee werd hij de duurste Aziatische speler aller tijden en het record zou 14 jaar blijven staan. Nakata speelde met Parma de Champions League en ze wonnen ook de Italiaanse beker.

Na Parma speelde hij nog bij Bologna, Fiorentina en Bolton, maar hij zou zijn niveau van bij Parma niet meer terugvinden. In 2006 besloot Nakata om te stoppen op 29-jarige leeftijd.