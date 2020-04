Goed nieuws voor Club Brugge & co met oog op Europees voetbal? Voetbaladvocaat is helder

De UEFA kwam de voorbije dagen met een paar dreigementen richting de KBVB en de Jupiler Pro League in verband met de Europese tickets. Maar kunnen ze dat wel maken?

Ondertussen zouden de plooien al gladgestreken zijn na een overleg tussen Ceferin en Bayat, maar toch: de dreigementen waren er wel.

Niks maken?

Al hoeven Club Brugge en co zich blijkbaar toch niet al te veel zorgen te maken: "Als je kijkt naar de UEFA-reglementen staat er helemaal nergens dat je een volledige competitie moet spelen", aldus voetbaladvocaat Christian Visser bij Ajax Showtime. "Er staat niks in de reglementen over een volwaardige competitie of hoe die in te richten."

Een mening die ook al werd gedeeld door Peter Vandenbempt in Extra Time overigens: "Het is niet dat de clubs na tien speeldagen de stekker uit de competitie hebben getrokken, ik denk dat je na 29 speeldagen wel een juiste vorm van competitie hebt gehad."