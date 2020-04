Stevent het Belgische profvoetbal op een bloedbad af? 'Maar liefst 5 (!) clubs gaan geen licentie krijgen voor volgend seizoen'

De Belgische profclubs kregen bijna allemaal een positief of negatief advies van de Licentiecommissie. Ieder seizoen opnieuw beheerst het thema de krantenkoppen. Maar dit jaar wordt er gevreesd voor een bloedbad.

Ieder seizoen opnieuw zijn er clubs die een negatief advies krijgen. Telkens opnieuw slagen die clubs er op het nippertje in om de Licentiecommissie of het Belgisch Arbitragehof voor de Sport te overtuigen.

Het Nieuwsblad vreest echter dat het dit jaar wel eens een bloedbad kan worden. Met KV Oostende, Sporting Lokeren, KSV Roeselare, Lommel SK en Excelsior Virton zijn er maar liefst vijf clubs die er héél slecht voorstaan.

The Kustboys zijn nog steeds op zoek naar een overnemer, terwijl de andere vier clubs aantonen hoe lastig het is om financieel te overleven in 1B. Lokeren en Roeselare zijn zelfs zo goed als bankroet, terwijl de spelerslonen bij Lommel en Virton de pan uit swingen.