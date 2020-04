Michel Louwagie verwijst nadrukkelijk naar het verleden van KAA Gent in reactie op voorstel tot solidariteit Anderlecht

RSC Anderlecht riep via CEO Karel Van Eetvelt op tot solidariteit onder de Belgische clubs via een systeem van verdeling van de Europese gelden. Michel Louwagie reageert op de hele zaak.

"Ik wil niet voor mijn beurt spreken, want ik zit in de werkgroep binnen de Pro League die aanbevelingen moet doen over de financiële en sportieve afwikkeling van de competitie", aldus Michel Louwagie in Het Nieuwsblad.

Put van 23 miljoen euro

Maar hij is natuurlijk wel een van dé bestgeplaatste mensen om een crisis binnen een club te kaderen: "Tussen 1998 en 2002 hebben wij een schuldenput van 23 miljoen euro moeten dichtgooien. Met onze eigen middelen."

"We hebben onze beste spelers moeten verkopen", verwees hij naar onder meer Ruiz, Lombaerts en Boussoufa. "Anderlecht is dus niet de eerste ploeg in deze situatie." Voor de manier waarop Gent zijn problemen heeft opgelost, kreeg het overigens ook lof van Vincent Mannaert in zijn reactie op de hele zaak ...