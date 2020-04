Schiet het Belgisch voetbal met Standard op kop zichzelf in de voet bij politiek? "Dit zal in rekening worden genomen"

Het minste wat we kunnen zeggen, is dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts niet te spreken is over de acties van onder meer Standard om spelers op technische werkloosheid te zetten die niet willen inleveren. Spelers en clubs moeten opletten dat ze niet in hun eigen voet gaan schieten ...

De voorbije jaren was er namelijk heel wat te doen over de RSZ-bijdragen van clubs en spelers en ook over financiële gunstregimes voor profvoetballers. Fiscaliteit à la carte Die stonden al op de helling, deze crisis zal sowieso al niet helpen. En deze 'fiscaliteit à la carte' zoals Weyts het noemt? Die kan voor nog meer problemen zorgen. "Dit zal in rekening worden genomen wanneer we nadenken over de fiscale gunstregimes de profclubs", laat de woordvoerder van Weyts weten aan Het Nieuwsblad.