'Woensdag is D-day voor Belgische clubs, die niet op mildheid moeten rekenen door coronacrisis'

Woensdag is het d-day voor de Belgische clubs. Dan valt mogelijk het doek voor sommigen met oog op volgend jaar.

De licentiecommissie maakt woensdag zijn beslissingen bekend over het toekennen van de licenties voor 1A en 1B voor volgend seizoen, al kunnen de clubs natuurlijk nog in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen.

Volgens Het Laatste Nieuws zal daarbij door de commissie niet te veel rekening worden gehouden met de coronacrisis.

Geen clementie

Wie voor de crisis al in slechte, financiële papieren zat, zal deze crisis niet kunnen inroepen om op clementie te kunnen rekenen.

In de eerste plaats wordt gekeken naar clubs als KV Oostende (1A), Lokeren (1B) en Roeselare (1B) die de voorbije weken en maanden in slecht vaarwater zaten. Mogelijk komen ook andere clubs nog in de problemen, al kregen vele ploegen al een positief licentieadvies van Nils Van Branteghem.